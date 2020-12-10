Дело Майдана: суд не разрешил Януковичу выступить по видеосвязи

09.12.2020 22:05

Укринформ

Печерский райсуд Киева в ходе заседания по избранию меры пресечения экс-президенту Виктору Януковичу по делу об организации насильственных преступлений 18-20 февраля 2014 года отказал в разрешении Януковичу выступить в суде в режиме видеосвязи, как это было в 2016 году в Святошинском райсуде.

Об этом заявил судья Вячеслав Пидпалый, сообщает корреспондент Укринформа.

«Судья постановил отказать в удовлетворении данного ходатайства», – сообщил Пидпалый.

Как сообщалось, 16 ноября Киевский апелляционный суд частично удовлетворил жалобу защиты экс-президента Виктора Януковича и отменил решение о его заочном аресте.

Печерский районный суд Киева 12 мая 2020 года избрал бывшему президенту Украины Виктору Януковичу меру пресечения в виде содержания под стражей в уголовном производстве по фактам организации ряда тяжких и особо тяжких насильственных преступлений, в том числе умышленных убийств, совершенных в период с 18 по 20 февраля 2014 года в центральной части города Киева (Майдане Незалежности и прилегающих улицах) в отношении митингующих.

Это решение суда давало право стороне обвинения начать в отношении Януковича процедуру экстрадиции. Также прокуроры имели намерение обращаться в суд за разрешением на осуществление специального досудебного расследования (in absentia).

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4 февраля 2015 года Верховная Рада лишила Януковича звания президента в связи с тем, что он самоустранился от исполнения своих обязанностей и бежал из страны.

24 января 2019 суд приговорил Януковича к 13 годам тюремного заключения за государственную измену. Янукович назвал приговор незаконным и отрицает свою вину.

2 октября 2020 года Киевский апелляционный суд отказался отменять приговор Оболонского районного суда в отношении экс-президента Виктора Януковича о 13 годах заключения за госизмену.

По материалам: Укринформ