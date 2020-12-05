Зеленский – про закон о декларациях: Важно, что успели до 2021 года

Зеленский – про закон о декларациях: Важно, что успели до 2021 года

04.12.2020 20:18

Укринформ

Чиновникам, солгавшим в декларациях этого года, не удастся избежать ответственности.

Об этом в своем видеообращении, опубликованном в Фейсбуке, сказал Президент Владимир Зеленский, передает Укринформ.

"Возобновлена уголовная ответственности чиновников за ложь в декларациях. Важно, что успели до наступления 2021, поэтому те, кто солгал в этом году, не избегут ответственности", – сказал Зеленский.

Он также поблагодарил народных депутатов за принятие инициатив по поддержке людей и бизнеса во время карантина: выплате 8 тыс. грн для наемных работников и 8 тыс. грн для ФЛП, выплате предприятиям, чтобы избежать увольнений, компенсации расходов, понесенных за уплату единого социального взноса, освобождению ФЛП 1 группы от уплаты единого налога и ЕСВ, списанию налогового долга в 3 тыс. грн.

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Как сообщал Укринформ, Верховная Рада на заседании 4 декабря приняла за основу и в целом законопроект №4460-д «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно установления ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления », которым возобновила ответственность за ложь в декларации.

27 октября Конституционный Суд признал неконституционной статью 366-1 Уголовного кодекса, предусматривающую наказание за недостоверное декларирование. В частности, КСУ признал неконституционными: полномочия НАПК по проверке деклараций чиновников, мониторинг образа жизни субъектов декларирования, установление своевременности представления деклараций, а также положение об открытом доступе к декларациям в Едином государственном реестре.

29 октября Президент созвал срочное закрытое заседание СНБО для определения мер неотложной реакции государства на новые угрозы и вызовы национальной безопасности и обороне. На заседании принято решение возобновить публичный доступ к Единому государственному реестру деклараций и обеспечить проведение специальных проверок НАПК.

фото: Офіс Президента

По материалам: Укринформ