В ОП состоялось совещание по доработке законопроекта о Бюро экономической безопасности

В ОП состоялось совещание по доработке законопроекта о Бюро экономической безопасности

04.12.2020 22:41

Укринформ

Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Олег Татаров провел встречу с народными депутатами и руководством налоговых органов по подготовке законопроекта «О Бюро экономической безопасности Украины» (№ 3087-д) ко второму чтению.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Татаров заявил, что важной функцией новой структуры должна стать аналитическая работа, поэтому важно, чтобы Бюро экономической безопасности имело качественный доступ к автоматизированным информационным и справочным системам, реестрам и базам данных, держателем (администратором) которых являются государственные органы или органы местного самоуправления.

«От качества подготовки проекта ко второму чтению зависит будущая беспрепятственная работа и эффективность новой правоохранительной структуры», – отметил заместитель руководителя Офиса Президента.

Отмечается, что рамках подготовки законопроекта ко второму чтению народные депутаты подали к документу около 1500 поправок.

Как сообщал Укринформ, Верховная Рада 3 сентября приняла в первом чтении законопроект № 3087-д "О Бюро экономической безопасности".

Законопроект разработан с целью ликвидации налоговой милиции, оптимизации структуры и численности органов, ведущих борьбу с преступлениями в сфере экономики, устранения дублирования их функций и создания Бюро экономической безопасности.

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Проект закона определяет цели, принципы, правовые и организационные основы создания и деятельности Бюро экономической безопасности как правоохранительного органа, на который возлагаются выявления, пресечения, расследования и раскрытия уголовных преступлений в сфере экономики, создающих угрозу жизненно важным интересам Украины, а также предотвращение совершения их в будущем.

По материалам: Укринформ