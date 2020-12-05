Разумков говорит, что вопрос отставки премьера не рассматривается
Разумков говорит, что вопрос отставки премьера не рассматривается
04.12.2020 19:59
Укринформ
Кадровый вопрос о Премьер-министре в ближайшее время не будет рассматриваться.
Об этом в эфире телеканала "НАШ" сказал Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, передает корреспондент Укринформа.
"Я не думаю, что в ближайшее время вопрос по Премьер-министру будет подниматься, таких инициатив я не видел", – сказал Разумков.
В то же время, отвечая на вопрос о вероятности голосования в ВР по кадровым изменениям в правительстве, спикер отметил: "Теоретически это возможно, разговоры идут давно. Говорят о тех или иных личностях, что могут быть изменения".
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О кадровых решениях по руководителям некоторых министерств Разумков заметил, что обсуждать это возможно в том случае, если Премьер-министр направит в Верховную Раду соответствующее представление или будет инициатива со стороны народных депутатов.
Как сообщал Укринформ, ранее Разумков заявил, что считает преждевременным оценивать деятельность министра здравоохранения Максима Степанова, а Минздрав во время пандемии COVID-19 не может остаться без руководителя.
27 июля 2020 года группа народных депутатов зарегистрировала проект постановления №3938 «Об обращении Верховной Рады Украины к Кабинету Министров Украины относительно освобождения от должности министра здравоохранения Украины Степанова Максима Владимировича».
В СМИ неоднократно появлялась информация, что руководителю Минздрава якобы ищут замену.
По материалам: Укринформ