Разумков говорит, что вопрос отставки премьера не рассматривается

Разумков говорит, что вопрос отставки премьера не рассматривается

04.12.2020 19:59

Укринформ

Кадровый вопрос о Премьер-министре в ближайшее время не будет рассматриваться.

Об этом в эфире телеканала "НАШ" сказал Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, передает корреспондент Укринформа.

"Я не думаю, что в ближайшее время вопрос по Премьер-министру будет подниматься, таких инициатив я не видел", – сказал Разумков.

В то же время, отвечая на вопрос о вероятности голосования в ВР по кадровым изменениям в правительстве, спикер отметил: "Теоретически это возможно, разговоры идут давно. Говорят о тех или иных личностях, что могут быть изменения".

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О кадровых решениях по руководителям некоторых министерств Разумков заметил, что обсуждать это возможно в том случае, если Премьер-министр направит в Верховную Раду соответствующее представление или будет инициатива со стороны народных депутатов.

Как сообщал Укринформ, ранее Разумков заявил, что считает преждевременным оценивать деятельность министра здравоохранения Максима Степанова, а Минздрав во время пандемии COVID-19 не может остаться без руководителя.

27 июля 2020 года группа народных депутатов зарегистрировала проект постановления №3938 «Об обращении Верховной Рады Украины к Кабинету Министров Украины относительно освобождения от должности министра здравоохранения Украины Степанова Максима Владимировича».

В СМИ неоднократно появлялась информация, что руководителю Минздрава якобы ищут замену.

По материалам: Укринформ