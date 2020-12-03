Рада запретила голосовать местным депутатам в условиях конфликта интересов

03.12.2020 12:00

Укринформ

Верховная Рада приняла закон об урегулировании конфликта интересов в деятельности депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов, которым запрещается голосовать за решения местных советов, где есть конфликт интересов у таких лиц.

Как передает корреспондент Укринформа, за соответствующий законопроект № 3034а "О внесении изменений в статью 59-1 Закона Украины "О местном самоуправлении в Украине" относительно урегулирования конфликта интересов в деятельности депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов" в первом чтении и в целом проголосовал 261 народный депутат при необходимом минимуме в 226 голосов.

Согласно закону, урегулирование конфликта интересов в деятельности сельских, поселковых, городских голов, секретарей, депутатов сельского, поселкового, городского совета, заместителя председателя, депутатов районного, областного, районного в городе совета осуществляется в соответствии с Законом Украины "О предотвращении коррупции". Это означает, что в случае возникновения конфликта интересов указанные лица обязаны: сообщить о наличии у них реального или потенциального конфликта интересов и не совершать действия и не принимать решения в условиях реального конфликта интересов.

Как пояснил народный депутат из фракции «Слуга народа» Дмитрий Гурин, после принятия закона депутаты местных советов и сельские, поселковые и городские головы не имеют права голосовать за решения соответствующих советов, если у них есть конфликт интересов.

Читайте также: Голосов в поддержку законопроекта о массовой вакцинации в Раде нет — депутат

Как сообщалось, законопроект о внесении изменений в статью 59-1 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине» относительно урегулирования конфликта интересов в деятельности депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов был зарегистрирован еще 27 августа 2020 года восемью депутатами из разных фракций.

По материалам: Укринформ