Зеленский настаивает: решение для решения кризиса с КСУ надо искать активнее

Зеленский настаивает: решение для решения кризиса с КСУ надо искать активнее

20.11.2020 16:54

Укринформ

Президент Владимир Зеленский подчеркивает необходимость активизировать разработку сбалансированного комплексного решения для быстрого урегулирования ситуации с Конституционным Судом.

Об этом глава государства написал в Твиттере, сообщает Укринформ.

"Председатель Венецианской комиссии Джанни Букиккио глубоко понимает ситуацию с КСУ. Важно восстановить доверие общества к конституционному судопроизводству. Необходимо активизировать разработку сбалансированного комплексного решения для скорейшего разрешения кризиса. Совместно мы найдем путь, который будет соответствовать верховенству права", – подчеркнул Зеленский.

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Как сообщал Укринформ,Президент Владимир Зеленский 19 ноября представил послам стран «Большой семерки» и Европейского Союза пути выхода из конституционного кризиса в Украине и заявил, что до конца года должна быть восстановлена ​​уголовная ответственность за неправдивые сведения в декларациях, возвращены контрольные функции НАПК и решен вопрос Конституционного Суда.

27 октября КСУ признал неконституционной статью 366-1 УК, предусматривающую наказание за недостоверное декларирование. Также КС признал неконституционными контрольные полномочия НАПК.

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29 октябряПрезидент созвал срочное закрытое заседание СНБО для определения мер безотлагательной реакции государства на новые угрозы и вызовы национальной безопасности и обороне. На заседании принято решение возобновить публичный доступ к Единому государственному реестру деклараций и обеспечить проведение специальных проверок НАПК.

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Кроме того, глава государства внес в Верховную Раду законопроект «О возобновлении доверия к конституционному судопроизводству», которым предлагал прекратить полномочия действующего состава КС, однако он пока не нашел поддержки в парламенте.

Председатель ВР Дмитрий Разумков 2 ноября сообщил о планах парламента восстановить электронное декларирование новым законом.

По материалам: Укринформ