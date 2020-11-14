Рада планирует на следующей неделе рассмотреть законопроект о референдуме – Стефанчук

14.11.2020 22:22

Укринформ

Верховная Рада на следующей пленарной неделе, которая начнется 17 ноября, планирует рассмотреть президентский законопроект о народовластии через всеукраинский референдум № 3612 во втором чтении.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук во время своего видеообращения в Фейсбуке в рамках видеоблога Президента Владимира Зеленского.

"На следующей неделе запланировано рассмотрение законопроекта о народовластии через всеукраинский референдум. На мой взгляд, это очень символично, что принятие такого закона происходит именно в период очередной годовщины проведения всеукраинского референдума 1 декабря 1991 года, который подарил независимость Украине", – сказал Стефанчук.

Он также рассказал, что на следующей неделе парламент планирует рассмотреть законопроекты об инвестиционных нянях, которым предусмотрена государственная поддержка инвестиционных проектов со значительными инвестициями, о системе общественного здоровья, виртуальных активах, а также проект закона о защите детей-сирот, детей, лишенных родительского попечения и детей с инвалидностью. К рассмотрению парламентом, по словам Стефанчука, также будет предложен ряд других социальных инициатив, направленных на защиту населения в период карантина, связанного с предупреждением и распространением коронавирусной болезни.

"Всего на следующей неделе мы запланировали к рассмотрению на разных стадиях свыше сотни законодательных актов. Надеюсь, что парламент, несмотря на то, что будут не все народные депутаты, и в президиуме тоже, сможет эффективно выполнить возложенную на него функцию", – сказал первый заместитель главы парламента.

Как сообщал Укринформ, Верховная Рада 18 июня приняла в первом чтении президентский законопроект №3612 "О народовластии через всеукраинский референдум". Законопроект поддержали 252 народных депутата.

"Законопроектом предусматриваются следующие виды всеукраинского референдума по предмету: 1) утверждение закона о внесении изменений в разделы I, III, XIII Конституции Украины, 2) решение вопроса общегосударственного значения; 3) изменение территории Украины; 4) утрата силы законом Украины или отдельными его положениями", – говорится в пояснительной записке.

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В то же время, согласно тексту законопроекта, не могут быть предметом всеукраинского референдума вопросы: 1) которые противоречат положениям Конституции Украины, общепризнанным принципам и нормам международного права, закрепленным прежде всего Всеобщей декларацией прав человека, Конвенцией о защите прав человека и основных свобод, протоколами к ней; 2) направленные на ликвидацию независимости Украины, нарушение государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, создание угрозы национальной безопасности Украины, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды; 3) относительно законопроектов по вопросам налогов, бюджета, амнистии; 4) отнесенные Конституцией Украины и законами Украины к ведению органов правопорядка, прокуратуры либо суда.

На всеукраинский референдум может выноситься один вопрос.

По материалам: Укринформ