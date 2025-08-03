Як читання книжок розвиває мозок: наукові факти

У час цифрового перенавантаження, коли переважна більшість інформації споживається в коротких візуальних форматах, наукова спільнота все частіше наголошує на перевагах традиційного читання книжок.

Про це повідомляє «ПЛ».

Згідно з даними досліджень Гарвардської медичної школи, Університету Еморі та Європейського консорціуму нейропсихологів, регулярне читання художніх і науково-популярних текстів здатне не лише розвивати ерудицію, а й суттєво покращувати функціональну активність головного мозку.

Після 30 хвилин читання у людини активізуються лобові долі, зона Брока та гіпокамп — ділянки, відповідальні за мовлення, абстрактне мислення та довготривалу пам’ять. Встановлено, що ефект збереження підвищеної нейронної активності триває від кількох годин до декількох діб за умови щоденного повторення практики.

Особливо помітний ефект спостерігається у людей старшого віку, у яких активне читання знижує ризики когнітивної дегенерації на 32% у порівнянні з контрольними групами.

Окремим напрямом досліджень є вивчення емоційної пластичності мозку під впливом читання художньої літератури. Читання творів із глибоким психологічним змістом стимулює здатність до емпатії, підвищує розуміння соціальних контекстів і допомагає вибудовувати більш стійкі міжособистісні зв’язки.

Це має безпосередній вплив і на якість управлінських рішень, зниження імпульсивності та посилення стресостійкості.

ВООЗ офіційно рекомендує дорослим людям приділяти читанню не менше 15–30 хвилин щоденно, бажано в умовах інформаційної тиші та відсутності цифрових подразників. У довгостроковій перспективі це дозволяє формувати стабільний когнітивний резерв, який є запорукою продуктивності, креативності та психологічної рівноваги в умовах високих інтелектуальних навантажень.

На цьому фоні вчені розповіли, як ТікТок «руйнує» мозок та викликає залежність від неякісного дофаміну.