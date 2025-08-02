За що відповідає вітамін Б-12: нетипові ознаки його дефіциту в організмі

Вітамін B12, або кобаламін, є критично важливим для функціонування людського організму, насамперед через його участь у процесах кровотворення, підтримці нервової системи та метаболізмі амінокислот.

Про це повідомляє «ПЛ».

Як наголошують фахівці Всесвітньої організації охорони здоров’я та МОЗ України, цей мікронутрієнт виконує роль коензиму в синтезі ДНК і регуляції гомоцистеїну — сполуки, яка при надмірній концентрації негативно впливає на серцево-судинну систему.

Недостатність B12 у більшості випадків асоціюється з анемією, однак клінічна практика доводить, що перші симптоми дефіциту часто мають інший, нетиповий характер. Зокрема, пацієнти можуть скаржитися на відчуття поколювання у пальцях, втрату чутливості або труднощі з координацією — усе це є наслідком ураження нервових волокон, викликаного порушенням синтезу мієліну.

Іншим маловідомим проявом є зміна кольору шкіри — зокрема, поєднання блідості та легкого жовтуватого відтінку обличчя, викликане порушенням структури еритроцитів. Психоемоційні розлади — тривога, депресивні епізоди, дратівливість — теж можуть бути наслідком хронічного дефіциту цього вітаміну, адже він опосередковано впливає на рівень серотоніну та дофаміну.

Окремої уваги заслуговують запалення слизової оболонки рота, болючість язика, тріщини в кутиках губ — симптоми, що рідко асоціюються з гіповітамінозом. Найбільш уразливими до нестачі B12 залишаються вегани, літні люди та пацієнти з порушенням засвоєння речовин через захворювання шлунково-кишкового тракту.

Експерти радять регулярно перевіряти рівень цього вітаміну в сироватці крові, особливо у разі незрозумілих симптомів неврологічного чи психоемоційного характеру. Самолікування у вигляді ін’єкцій або капсул із B12 без лабораторного підтвердження та лікарського нагляду може бути не лише неефективним, а й шкідливим — особливо за наявності супутніх хронічних захворювань. У зв’язку з цим МОЗ закликає до відповідального ставлення до мікронутрієнтів, підкреслюючи, що навіть незначний дисбаланс може мати системні наслідки для здоров’я.

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