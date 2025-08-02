Як позбутися залежності від паління: робочі схеми від спеціалістів

Використання доказових методик у боротьбі з нікотиновою залежністю набуває дедалі більшої актуальності, з огляду на тенденцію до формування здорового способу життя в суспільстві.

Про це повідомляє «ПЛ».

Згідно з офіційними рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров’я та клінічними настановами МОЗ України, найвищу ефективність демонструє підхід, у якому поєднується фармакологічна терапія, психосоціальна підтримка та корекція поведінкових моделей.

Самостійні спроби відмовитися від куріння, за статистикою, мають ефективність лише 5–7%, тоді як під супроводом фахівців цей показник може сягати 60% і більше.

Особливо важливою є роль кваліфікованої допомоги — як з боку сімейного лікаря, так і спеціалізованих наркологів або психотерапевтів. Препарати на основі варенікліну або бупропіону дозволяють блокувати рецептори задоволення від нікотину, знижуючи тягу до куріння.

Водночас нікотинозамісна терапія (жувальні пластинки, пластирі) сприяє поступовому зменшенню дозування нікотину без стресу для організму. Важливо, що всі ці засоби мають бути призначені лікарем, який адаптує схему під індивідуальні особливості пацієнта.

Не менш значущою є психологічна підтримка — як у вигляді когнітивно-поведінкової терапії, так і за допомогою мобільних додатків, гарячих ліній та груп підтримки.

Наприклад, в Україні функціонує національна гаряча лінія з питань відмови від тютюнопаління, де можна отримати безкоштовну консультацію. Також активно застосовуються цифрові інструменти моніторингу прогресу — мобільні додатки типу QuitNow або Smoke Free, що інтегруються з системами охорони здоров’я.

Таким чином, сучасна система медичної допомоги пропонує структуровану, адаптивну та результативну модель виходу з нікотинової залежності. Її ефективність доведена як клінічно, так і статистично. Головне — вчасно звернутися по фахову допомогу та прийняти рішення, яке відкриє шлях до якісного, повноцінного життя без згубних звичок.

Важливим буде дізнатися й про те, яких вітамінів може не вистачати людині влітку.