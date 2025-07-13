Які породи собак є найрозумнішими: думка спеціалістів

Тема інтелекту у собак давно є предметом вивчення з боку етологів, кінологів та нейробіологів.

Про це повідомляє «ПЛ».

Питання, яка саме порода є найрозумнішою, вимагає диференційованого підходу, адже йдеться не лише про здатність до навчання, а й про рівень адаптивності, емоційного сприйняття, комунікації з людьми та стратегії вирішення завдань.

За даними досліджень, зокрема авторитетного канадського професора Стена Корена, автора книги «Інтелект собак», а також практичних спостережень українських тренерів, найвищий рівень собачого IQ демонструють породи, що історично використовувалися для складних завдань — охорони, випасу худоби, порятунку та виявлення вибухових речовин.

Ці собаки вміють аналізувати, ухвалювати рішення без прямої команди та чудово розпізнають людські емоції.

Українська ветеринарна спільнота, зокрема фахівці Київського науково-ветеринарного центру, підтверджують, що породи, які поєднують високий рівень енергії з хорошим слухом і зоровим сприйняттям, є найсприйнятливішими до дресури. До таких порід відносяться представники пастушої, мисливської та службової груп.

Особливо виділяються бордер-колі, які можуть запам’ятовувати кілька десятків слів і розрізняти іграшки за назвою. Пуделі, попри свою декоративну зовнішність, часто використовуються в якості собак-терапевтів, а німецькі вівчарки, завдяки своїй врівноваженості, застосовуються у правоохоронних структурах, армії та службах пошуку.

Проте експерти застерігають: інтелект собаки — це не лише генетика, а й віддзеркалення середовища, у якому вона живе.

Без системного підходу до виховання навіть найрозумніша порода може проявити ознаки дезадаптації. Регулярні тренування, правильна соціалізація, позитивне підкріплення і чітка ієрархія в родині — ось головні умови для розвитку інтелектуальних здібностей тварини.

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