Оленячий місяць 10-го липня: якої долі чекати знакам зодіаку

У ніч на 10 липня 2025 року, за даними NASA, на небі з’явиться повний Місяць, який у традиційній західній культурі має назву «Оленячий місяць».

Про це повідомляє «ПЛ».

Назва походить із давніх індіанських традицій, коли саме в цей час року у північних оленів починали активно рости нові роги, що символізувало оновлення та внутрішню силу. З наукової точки зору це чергове повне Місяцесяйво, яке досягне піку приблизно о 01:56 за київським часом.

Астрономи класифікують цей період як звичайну літню повню, однак в астрологічному контексті вона накладається на складний період зростаючої сонячної активності, що може збігатися з емоційною нестабільністю у частини населення.

На думку аналітиків Міжнародної федерації астрологів (ISAR), повня в липні має специфічне енергетичне навантаження, адже вона відбувається в знаку Козерога, який у традиційній астрології пов’язаний із дисципліною, матеріальними питаннями та соціальною відповідальністю.

Цей період підсилює потребу у внутрішній структурі та чіткому плануванні, водночас загострюючи чутливість у міжособистісних відносинах. Вважається, що вплив цього Місяця буде особливо відчутним для осіб, народжених під знаками Води та Землі.

Наукова спільнота не визнає прямого фізіологічного впливу фаз Місяця на поведінку людини. Втім, дослідження, опубліковані в медичних журналах (Current Biology, 2013), демонструють зв’язок між повнею та зниженням якості сну, особливо серед осіб зі зниженим рівнем мелатоніну.

Попри відсутність строгої доказової бази, корпоративні психологи все частіше звертають увагу на фазу Місяця при плануванні важливих переговорів та командної взаємодії, особливо в компаніях, що працюють на ринках Близького Сходу або Азії, де подібна символіка має вагоме культурне значення.

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