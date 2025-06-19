До чого сниться велика гора: пояснення сну з точки зору психології

Сновидіння з образом великої гори вже протягом століть викликають інтерес як у представників міфологічних традицій, так і в сучасних психологів.

Про це повідомляє «ПЛ».

У рамках досліджень, проведених Українським інститутом когнітивної психотерапії, вивчення снів з архетипами висоти, масиву та руху вгору розглядається як відображення емоційного стану особи, її прагнень, внутрішніх бар’єрів або потенційних змін.

Велика гора, яка постає у сновидінні, символізує не лише фізичну перешкоду, а й метафору життєвого виклику, над реалізацією якого свідомість працює навіть у стані сну.

Зі слів психолога Олени Радченко, інтерпретація подібного сну багато в чому залежить від деталей — зокрема, від того, чи спостерігач підіймається на вершину, чи лише бачить гору здалеку.

Процес підйому найчастіше розшифровується як символ активного подолання труднощів, у той час як недосяжна вершина або падіння означають внутрішній конфлікт, невпевненість або страх перед поразкою. Такі сни здатні виступати індикатором емоційного виснаження, психічного перенапруження або очікувань, що не відповідають реальним можливостям.

Психологи не рекомендують ігнорувати повторювані сновидіння з мотивами підйому, висоти або недосяжності. Вони радять вести щоденник снів, що дозволяє виявити певні закономірності та спроектувати їх на психоемоційний стан людини у реальному житті.

Аналіз таких снів — ефективний допоміжний інструмент при індивідуальній терапії, зокрема у випадках тривожних розладів, вигорання або кризи ідентичності. Зрештою, гора уві сні — це завжди дзеркало того, що ми підсвідомо прагнемо подолати або досягти.

На цьому бекграунді психологи розповіли й про те, до чого сниться янгол.