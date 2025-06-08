Яка сукня пасує до блакитних очей: поради від дизайнерів

Підбір сукні відповідно до кольору очей — це не лише питання естетики, а й тонка гра візуальних акцентів, здатних підкреслити природну красу людини.

Про це повідмляє «ПЛ».

У випадку з блакитними очима йдеться про унікальну оптичну властивість — здатність віддзеркалювати холодні відтінки, надаючи їм глибини та об’єму. У 2025 році українські та європейські дизайнери акцентують увагу на гармонії кольору одягу з рисами обличчя.

На думку стилістів Ukrainian Fashion Week, для блакитнооких жінок найкраще підходять відтінки, які резонують з палітрою неба, води й льоду. Такий ефект дозволяє зробити погляд більш виразним, а риси обличчя — м’якішими та благороднішими.

Особливо вдалою буде сукня у кольорах, що мають легкий металевий блиск або пастельну глибину: від крижаного лілового до приглушеного сріблястого. Якщо мова йде про офіційні заходи, стилісти рекомендують використовувати стримані, холодні відтінки білого або графітового — вони створюють ідеальний баланс між витонченістю та діловою серйозністю.

Натомість яскраві, насичені теплі тони — наприклад, гірчичний, помаранчевий або кислотно-жовтий — можуть затьмарити природну красу блакитних очей. Важливе значення мають і фактури: матові тканини, як-от креп чи льон, створюють спокійний образ, тоді як блискучі матеріали — сатин або органза — підкреслюють святкову урочистість.

Усі ці поради актуальні як для вечірніх виходів, так і для повсякденного гардероба. У результаті правильно підібрана сукня стає не просто елементом одягу, а візуальним продовженням особистості, що підсилює її найкращі риси.

Більше того, експерти розповіли, чому на свіжому повітрі краще думається.