Як заспокоїти себе за допомогою техніки дихання: поради від психологів

У динамічному ритмі сучасного життя все більше людей стикається з необхідністю термінового відновлення емоційного балансу.

Про це повідомляє «ПЛ».

Саме тому дихальні техніки, що базуються на науково обґрунтованих принципах регуляції нервової системи, набувають дедалі більшої популярності не лише серед послідовників медитації, а й серед керівників компаній, фахівців ІТ-сфери, педагогів та представників інших високостресових професій.

За даними Української асоціації когнітивно-поведінкової терапії, найбільш результативні методи базуються на цілеспрямованому регулюванні циклів вдиху, затримки та видиху.

Наприклад, техніка «4-7-8», запропонована американським лікарем Ендрю Вейлом, використовується як швидка антистресова практика перед важливими переговорами, виступами або навіть при безсонні.

Суть полягає в тому, що організм переходить у режим глибокого заспокоєння вже після кількох циклів дихання за встановленим ритмом. Подібний ефект досягається й у «квадратному диханні», яке активно застосовується у військовій підготовці — воно не лише стабілізує пульс, а й активізує центр самоконтролю в корі головного мозку.

Додаткову увагу фахівці звертають на методику подовженого видиху — як найбільш природну форму відновлення після нервового напруження. Саме видих активує парасимпатичну нервову систему, яка відповідає за релаксацію, відновлення і внутрішній спокій.

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