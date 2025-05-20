Які екзотичні рослини можуть прижитися на городі в Україні: названий список

Останні роки демонструють явну трансформацію кліматичних умов в Україні, що стало передумовою до появи нових підходів в аграрному секторі.

Про це повідомляє «ПЛ».

Все більше господарств — як приватних, так і комерційних — експериментують із вирощуванням нетрадиційних культур, які ще донедавна вважались суто екзотичними або непридатними для відкритого ґрунту в нашій кліматичній зоні.

Однак завдяки зміщенню агрокліматичних кордонів та технологічному прогресу в галузі зрошення, мульчування та захисту рослин стало можливим забезпечити умови для приживання таких культур навіть на території Лісостепу й Полісся.

Серед найперспективніших з точки зору адаптації рослин, фахівці аграрних інститутів виділяють кілька видів, які вже показали позитивні результати в умовах України. Йдеться про рослини з високою рентабельністю, потенціалом для експорту, а також зростаючим внутрішнім попитом серед споживачів.

Частина з них має значну біологічну цінність, є джерелом білків, мікроелементів та антиоксидантів. Їх вирощування, окрім комерційного інтересу, також сприяє агробіорізноманіттю та зменшенню залежності від класичних культур, які нерідко потерпають від однотипних шкідників або втрати родючості ґрунтів через монокультуру.

Окрім того, корисним буде дізнатися про те, як захистити город від слимаків.