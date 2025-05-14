До чого сниться прапор України: тлумачення сну з точки зори психології

Поява державного символу у сновидінні — явище, яке набуває особливого сенсу в умовах суспільних потрясінь і національного відродження.

Про це повідомляє «ПЛ».

Психологи розглядають сни як відображення несвідомого внутрішнього стану особистості, тому поява українського прапора у нічних образах не може бути випадковою. Зокрема, за даними психологічних досліджень останніх років, символіка у снах часто активується внаслідок глибокого емоційного переживання колективної реальності — війни, соціальних змін, духовного піднесення чи страху втрати.

Психологи, серед яких докторка психологічних наук Вікторія Горностай, наголошують, що сон про прапор України найчастіше є маркером особистої ідентичності, пошуку безпеки, а також потреби в самоідентифікації. Якщо у сні ви бачите державний прапор, що майорить на вітрі, це може вказувати на внутрішнє прагнення до спокою, гармонії, стабільності.

Тримання прапора в руках свідчить про готовність діяти, брати на себе відповідальність, або ж свідчить про глибоке патріотичне відчуття, навіть якщо воно не проявляється у повсякденному житті.

У багатьох випадках сни з національними елементами є частиною адаптаційного процесу до тривалого стресу. Особливо це стосується військових, волонтерів, біженців, які втратили свій дім або частину близьких. У таких ситуаціях символ прапора стає тим, що повертає до відчуття належності, спонукає не здаватися, навіть у складних обставинах.

Сон із зображенням пошкодженого чи спущеного прапора, навпаки, може бути виразом прихованої тривоги, страху за майбутнє або недовіри до теперішніх процесів у суспільстві.

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