Як зелений колір рослин впливає на психіку людини: цікаве дослідження

У добу зростання тривожності, інформаційного перенавантаження та хронічної втоми вчені дедалі більше звертають увагу на природні чинники стабілізації психіки, і зелений колір — один із найпотужніших інструментів впливу на емоційний стан людини.

Про це повідомляє «ПЛ».

У межах мультидисциплінарного дослідження, проведеного психологами з Університету Мічигану, доведено: контакт з рослинами упродовж хоча б 20 хвилин знижує рівень кортизолу в середньому на 21%.

Цей ефект спостерігався навіть у містян, які не мають навичок садівництва. Подібні результати підтверджені у клінічних умовах у Німеччині, де пацієнти, які проходили реабілітацію у палатах з живими рослинами, відновлювалися на 30% швидше.

На нейрофізіологічному рівні зелений колір активує зони мозку, відповідальні за зосередженість, самоконтроль та відчуття безпеки. У цьому контексті практика японського «лісового купання» (синрин-йоку), яка нині активно впроваджується у міських парках Європи, набуває ще більшої актуальності.

У Києві вже з’явилися пілотні ініціативи, що передбачають створення спеціальних зелених зон для медитативних прогулянок у межах міської інфраструктури.

Візуальна гармонія, яку створює зелений колір, позитивно позначається не лише на психіці, а й на фізіологічних показниках — зниження пульсу, нормалізація тиску, зменшення м’язового напруження. У часи глобальних стресів рослини перестають бути просто декоративним елементом і перетворюються на ключовий інструмент відновлення психологічної рівноваги.

В той же час есперти відповіли на питання про те, як 1 склянка теплої води на ніч може покращити здоров’я.