Як 1 склянка теплої води на ніч може покращити здоров’я: думка експертів

Питання гідратації організму залишається одним із базових у сучасній превентивній медицині.

Про це повідомляє «ПЛ».

Проте нещодавно у фокус уваги лікарів потрапив простий і в той же час недооцінений ритуал — вживання невеликої кількості теплої води перед сном. Фахівці Університету Джона Хопкінса спільно з німецьким Інститутом громадського здоров’я виявили несподівано широкий спектр користі цієї звички.

Згідно з результатами клінічних спостережень, тепла вода, температура якої відповідає природному рівню людського тіла, позитивно впливає на функціонування шлунково-кишкового тракту, м’яко стимулює діяльність внутрішніх органів, сприяє розслабленню гладкої мускулатури.

Окрім того, відбувається зниження базового рівня кортизолу — гормону, що безпосередньо пов’язаний з нічним неспокоєм і проблемами зі сном.

Не менш важливою є й терморегуляторна функція. Вода цієї температури створює сигнал для мозку про стабілізацію теплового балансу, що запускає процеси підготовки до фази повноцінного сну.

При цьому мова не йде про надмірне споживання рідини: оптимальний об’єм — близько 150–200 мл. Цього достатньо, аби уникнути навантаження на сечовидільну систему, особливо в осіб із хронічними серцево-судинними порушеннями.

Лікарі наголошують, що навіть проста звичка може дати комплексний результат — від стабілізації метаболізму до зниження рівня тривожності. У поєднанні з правильним режимом харчування та сну ця практика набуває особливої актуальності у весняний період, коли організм адаптується до зміни сезонів.

Також може бути корисним дізнатися про те, як розвивати у собі самодисципліну.