Прогноз магнітних бур на 12 квітня: чого чекати від сонячної активності

Очікуване збурення магнітного поля Землі 12 квітня 2025 року викликає посилене занепокоєння серед науковців та медиків, особливо з огляду на накопичену сонячну активність останніх тижнів.

Про це повідомляє «ПЛ».

Дані Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA) свідчать про ймовірність середньої геомагнітної бурі рівня G2, яка може призвести до коливань у роботі енергетичних систем, погіршення якості супутникового зв’язку, а також до фізіологічного дискомфорту у метеозалежних людей.

Викид сонячної плазми, який спровокував нинішню ситуацію, був зафіксований ще 9 квітня, однак його вплив на магнітосферу нашої планети розгорнеться саме в другій декаді місяця.

Важливо зазначити, що подібні коливання в минулому вже впливали на показники навігаційної точності, а також викликали перебої у роботі систем зв’язку на авіалініях.

З медичної точки зору, зміни магнітного поля можуть позначатися на стані серцево-судинної системи, спричиняти головний біль, запаморочення, дратівливість, загальну слабкість.

Особливу увагу до свого самопочуття повинні приділити люди з артеріальною гіпертензією, вегетосудинною дистонією та хронічними формами неврозів. Фахівці рекомендують зменшити фізичну та психоемоційну напругу, уникати перевантажень, добре висипатися та надавати перевагу легкому харчуванню.

Наразі українські енергетичні та телекомунікаційні компанії не повідомляють про підвищений рівень ризику для критичних інфраструктур, проте відстеження геомагнітних коливань перебуває під посиленим контролем.

В умовах цифрової економіки, що базується на безперебійному функціонуванні технологій, навіть короткочасні аномалії можуть мати непропорційно великі наслідки, тому увага до сонячної активності вже давно перестала бути винятково академічною темою.

Також досі актуальним може бути прогноз магнітних бур на 11 квітня.