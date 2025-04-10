Який одяг краще всього вдягати у квітні: практичні поради для стилю і тепла

Квітень — це місяць, коли зима ще не готова остаточно поступитися весні, а прогноз погоди змінюється швидше, ніж встигаєш змінити верхній одяг.

Про це повідомляє «ПЛ».

У цьому контексті перед діловими українцями постає щорічний виклик — сформувати універсальний гардероб, який одночасно відповідатиме вимогам стилю, функціональності та адаптації до нестабільної температури.

Фешн-консультанти та стилісти все частіше наголошують на потребі стратегічного підходу до одягу у перехідний сезон. Враховуючи те, що денна температура може сягати +15–18 °C, тоді як ранкові години супроводжуються холодом, близьким до нульової позначки, важливим стає вміння оперативно адаптувати зовнішній вигляд без втрати презентабельності.

Вітрозахисні властивості матеріалів, комфортний крій, дихаючі тканини — усе це стає не менш важливим, ніж естетика.

Одяг у квітні — це вже не зимова оборона від морозів, але ще й не легкий весняний настрій. Тут важлива багатошаровість, яка дозволяє знімати або додавати елементи в залежності від температурних змін.

Вдале поєднання термобілизни, базових сорочок, шерстяних піджаків або жакетів і класичного пальто не лише зберігає тепло, але й забезпечує діловий вигляд. Все більше фахівців з іміджу радять відмовитися від синтетичних тканин, що не дозволяють тілу «дихати», на користь натуральної вовни, бавовни та кашеміру.

Серед аксесуарів домінують практичні, але елегантні речі: м’які шарфи нейтральних відтінків, рукавички зі шкіри або шерсті та водонепроникне взуття з утепленою устілкою. Колірна палітра тяжіє до стриманості — це дозволяє легко комбінувати одяг без ризику створити дисонанс.

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