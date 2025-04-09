Від яких хвороб захищають курячі яйця і чому їх треба їсти частіше

Нове аналітичне дослідження, опубліковане Гарвардською школою громадського здоров’я, ще раз підтвердило важливу роль курячих яєць у профілактиці хронічних захворювань.

Про це повідомляє «ПЛ».

У часи, коли зростає динаміка життя, а рівень стресу значно підвищується, потреба у стабільному джерелі якісного білка та біологічно активних речовин стає питанням не лише фізичного, а й когнітивного добробуту. Яйця, як один із найбільш доступних продуктів на українському ринку, демонструють унікальну біохімічну цінність, яка дає змогу компенсувати дефіцит вітамінів, покращити стан судин, активізувати мозкову діяльність і навіть захистити зір.

Доведено, що регулярне вживання яєць сприяє зниженню ризику виникнення дегенеративних захворювань сітківки ока, завдяки наявності лютеїну та зеаксантину — природних антиоксидантів, які нейтралізують дію вільних радикалів.

Холін, який міститься у жовтку, має вирішальне значення для здоров’я нервової системи, а також сприяє покращенню пам’яті, що особливо важливо для людей, зайнятих в інтелектуальній праці або управлінні. Водночас амінокислотний профіль яєчного білка визнається еталонним у спортивній дієтології та в програмах реабілітації після хвороб.

На фоні загального зростання інтересу до правильного харчування серед бізнес-аудиторії, яйця посідають провідне місце у категорії «функціональних продуктів». Їхня універсальність, можливість зберігання без втрати поживної цінності та економічна доцільність роблять їх ідеальним рішенням для корпоративного кейтерингу, фітнес-програм та раціонів у зонах підвищених розумових навантажень.

Таким чином, яйця вже давно перестали бути просто сніданком — вони стають частиною стратегічного підходу до формування конкурентоздатного, енергійного та здорового суспільства.

Тим часом в українських магазинах помітили дуже небезпечний продукт.