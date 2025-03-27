Наскільки часто треба митися насправді: поради від медиків

Гігієна є основою здорового життя, однак частота прийняття душу залишається дискусійним питанням.

Про це повідомляє «ПЛ».

Медики наголошують, що надмірне використання миючих засобів може призвести до порушення природного захисту шкіри, а недостатнє – до накопичення бактерій і розвитку дерматологічних захворювань.

Оптимальний графік догляду за тілом залежить від кліматичних умов, способу життя, рівня фізичної активності та індивідуальних особливостей організму.

Науковці стверджують, що щоденний душ є необхідним для людей, які ведуть активний спосіб життя, багато потіють або працюють у забруднених умовах. Однак тим, хто не піддається великим фізичним навантаженням, достатньо митися 3-4 рази на тиждень.

Важливим є також правильний вибір миючих засобів: дерматологи рекомендують використовувати засоби з нейтральним pH та уникати надмірно гарячої води, оскільки вона може пересушувати шкіру.

Цікаво, що частота миття також залежить від культурних традицій. Наприклад, у деяких азіатських країнах прийнято приймати душ кілька разів на день, тоді як у деяких європейських державах люди можуть обмежуватися кількома разами на тиждень. Головне – дотримуватися балансу, який підтримуватиме здоров’я шкіри та загальний комфорт.

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