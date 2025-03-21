Чого не вистачає організму весною: лікарі про дефіцити та проблеми

Весняний період є особливим випробуванням для організму, оскільки після зими запаси корисних речовин значно виснажуються, що може призводити до різних проблем зі здоров’ям.

Про це повідомляє «ПЛ».

Найбільш помітним є дефіцит вітаміну D, оскільки короткі зимові дні не дозволяють отримати достатню кількість сонячного світла, а це безпосередньо впливає на рівень енергії, стан кісткової тканини та загальну витривалість організму.

Саме через нестачу цього вітаміну багато людей навесні відчувають слабкість, сонливість і навіть депресивні настрої.

Ще однією серйозною проблемою є нестача вітаміну С, що може проявлятися у частих застудах, зниженні пружності шкіри та загальному виснаженні. Весняний перехідний період також нерідко супроводжується дефіцитом заліза, що особливо впливає на жінок та людей, які активно займаються спортом.

Це може викликати анемію, що проявляється блідою шкірою, запамороченням і підвищеною втомлюваністю.

Лікарі наголошують, що для подолання весняного авітамінозу необхідно ретельно переглянути свій раціон, включивши в нього якомога більше свіжих овочів, фруктів, горіхів та морепродуктів.

Також важливо дотримуватися правильного режиму сну, оскільки саме під час нічного відпочинку організм відновлює свої ресурси. Не варто забувати і про фізичну активність – регулярні прогулянки на свіжому повітрі стимулюють вироблення ендорфінів, які допомагають зберігати бадьорість та позитивний настрій у цей непростий сезон.

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