Як мікробіом змінює здоров’я та настрій: неабиякий вплив на організм

Останні дослідження підтверджують, що мікробіом кишечника відіграє ключову роль у фізичному та ментальному здоров’ї людини.

Про це повідомляє «ПЛ».

Вчені виявили, що баланс корисних і шкідливих бактерій впливає не лише на травлення, а й на рівень стресу, ризик депресії та навіть когнітивні здібності.

Дефіцит певних бактерій пов’язують з підвищеним ризиком розвитку хронічних захворювань, таких як діабет, ожиріння, серцево-судинні недуги та навіть нейродегенеративні розлади.

Бактерії, що населяють кишечник, беруть активну участь у синтезі вітамінів групи В та К, впливають на імунну систему і навіть можуть регулювати рівень серотоніну – гормону щастя. Це пояснює, чому незбалансований мікробіом може спричиняти не лише фізичні проблеми, а й емоційні розлади.

Для підтримки здорового балансу експерти радять вживати ферментовані продукти (йогурти, кефір, квашену капусту), продукти, багаті на пребіотики (часник, цибуля, банани), а також обмежувати кількість цукру та ультрапереробленої їжі, що сприяє росту патогенних мікроорганізмів.

Окрім дієти, на здоров’я мікробіому впливає спосіб життя. Хронічний стрес, недосипання, надмірне вживання антибіотиків і забруднене довкілля можуть негативно позначитися на складі кишкової флори.

Дослідження доводять, що навіть фізична активність сприяє зростанню корисних бактерій. Майбутні медичні технології можуть включати персоналізовані пробіотичні терапії, що базуватимуться на аналізі ДНК мікробіому та його корекції відповідно до індивідуальних потреб людини.

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