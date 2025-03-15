Як виникає почуття «любові»: вчені розповіли, яка «магія» відбувається

Любов – це не лише емоція, а й складний біохімічний процес, який відбувається в нашому мозку.

Про це повідомляє «ПЛ».

Вчені стверджують, що у формуванні почуття закоханості відіграють головну роль такі гормони, як дофамін, окситоцин і серотонін. Дофамін викликає відчуття задоволення та радості, що пояснює емоційний підйом на початкових стадіях стосунків. Окситоцин, відомий як «гормон обіймів», сприяє прив’язаності та довірі між партнерами. Серотонін допомагає підтримувати емоційну рівновагу.

Дослідники також виявили, що любов впливає на активність певних ділянок мозку, які пов’язані з мотивацією та винагородою. Саме тому закохані люди відчувають ейфорію, схожу на дію деяких речовин, що стимулюють мозкову активність.

Проте любов – це не лише хімія, а й нейробіологія: взаємодія між партнерами сприяє розвитку нових нейронних зв’язків, які зміцнюють емоційний зв’язок. Науковці також дослідили, що довготривалі стосунки залежать від взаємної підтримки та розвитку довіри, що активує ті ж самі ділянки мозку, що й початковий стан закоханості.

Нагадаємо, в який момент треба замислитись над життям: це стосується будь-якого віку.