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Чому треба частіше бути на природі: як на нас діє рослинне оточення насправді

Карина Шевченко Send an email 46 минут ago
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Природа
Природа

Темп життя сучасної людини часто не залишає місця для єднання з природою, однак наукові дослідження підтверджують її неймовірний вплив на фізичне та емоційне здоров’я.

Про це розповідає «ПЛ».

Контакт із природним середовищем сприяє зниженню рівня стресу, покращенню концентрації та підвищенню загального самопочуття.

Прогулянки в лісі або біля водойм активізують роботу нервової системи, зменшуючи рівень кортизолу – гормону стресу. Люди, які регулярно проводять час на природі, демонструють кращу пам’ять, більшу стійкість до стресових ситуацій та підвищену креативність.

Перебування на природі також зміцнює імунну систему. Фітонциди, які виділяють дерева, мають антибактеріальні властивості, що допомагають організму боротися з вірусами. Навіть короткий відпочинок серед зелені позитивно впливає на серцево-судинну систему, знижуючи ризик гіпертонії та інших хвороб.

Фахівці рекомендують хоча б декілька годин на тиждень проводити на природі, щоб забезпечити собі психологічний комфорт і фізичне здоров’я.

Нагадаємо, як менше хворіти в холодну пору року: лікарі поділилися своєю думкою.

Карина Шевченко Send an email 46 минут ago
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