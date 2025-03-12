Як менше хворіти в холодну пору року: лікарі поділилися своєю думкою

З настанням холодів організм стає вразливішим до вірусів та бактерій, а тому варто заздалегідь потурбуватися про зміцнення імунітету.

Про це повідомляє «ПЛ».

Лікарі рекомендують дотримуватися декількох простих правил, які допоможуть зменшити ризик захворювань. По-перше, важливо підтримувати баланс харчування, вживаючи більше овочів, фруктів, білків та корисних жирів.

Зокрема, в осінньо-зимовий період варто збільшити споживання продуктів, багатих на вітаміни С, D та цинк. По-друге, необхідно пити достатню кількість води, адже зневоднення послаблює захисні функції організму. Особливо корисними будуть теплі напої, такі як імбирний чай, відвар шипшини та настій ромашки.

Також лікарі радять регулярно провітрювати приміщення, адже сухе повітря сприяє розмноженню вірусів. Вологе прибирання та використання зволожувачів повітря допоможуть створити оптимальні умови для дихальних шляхів.

Заняття спортом, прогулянки на свіжому повітрі та загартовування зміцнюють імунну систему. Особливу увагу слід приділити сну – недостатній відпочинок значно знижує здатність організму протистояти хворобам.

Окрім цього, варто мінімізувати стрес, адже підвищений рівень кортизолу негативно впливає на імунітет. Якщо ви відчуваєте перші симптоми застуди, не ігноруйте їх: вчасний відпочинок, гаряче пиття та підтримка тепла можуть запобігти розвитку хвороби.

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