Лайфстайл

Як менше хворіти в холодну пору року: лікарі поділилися своєю думкою

Карина Шевченко Send an email 4 часа ago
0 0

З настанням холодів організм стає вразливішим до вірусів та бактерій, а тому варто заздалегідь потурбуватися про зміцнення імунітету.

Про це повідомляє «ПЛ».

Лікарі рекомендують дотримуватися декількох простих правил, які допоможуть зменшити ризик захворювань. По-перше, важливо підтримувати баланс харчування, вживаючи більше овочів, фруктів, білків та корисних жирів.

Зокрема, в осінньо-зимовий період варто збільшити споживання продуктів, багатих на вітаміни С, D та цинк. По-друге, необхідно пити достатню кількість води, адже зневоднення послаблює захисні функції організму. Особливо корисними будуть теплі напої, такі як імбирний чай, відвар шипшини та настій ромашки.

Також лікарі радять регулярно провітрювати приміщення, адже сухе повітря сприяє розмноженню вірусів. Вологе прибирання та використання зволожувачів повітря допоможуть створити оптимальні умови для дихальних шляхів.

Заняття спортом, прогулянки на свіжому повітрі та загартовування зміцнюють імунну систему. Особливу увагу слід приділити сну – недостатній відпочинок значно знижує здатність організму протистояти хворобам.

Окрім цього, варто мінімізувати стрес, адже підвищений рівень кортизолу негативно впливає на імунітет. Якщо ви відчуваєте перші симптоми застуди, не ігноруйте їх: вчасний відпочинок, гаряче пиття та підтримка тепла можуть запобігти розвитку хвороби.

Нагадаємо, як прокидатися зранку повним сили: рекомендації від спеціалістів.

Карина Шевченко Send an email 4 часа ago
0 0

Материалы по теме

ВОда

Яку воду краще споживати: у пластикових пляшках або ж у скляних

1 неделя ago
Жива ялинка

Як знайти своє хобі: експерти розповіли, що означає «зрозуміти себе»

1 неделя ago
Біокомп'ютери

Що робити, коли завжди відчуваєш паніку: як допомогти собі

1 неделя ago

Як подружитися із власним котом: поради, які допоможуть

1 неделя ago

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Back to top button