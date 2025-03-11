Чому з віком час починає йти швидше: відповідь вчених

З віком багатьом здається, що час прискорюється: дні летять, місяці змінюють один одного, а роки минають непомітно.

Про це повідомляє «ПЛ».

Вищезазначене є не просто суб’єктивним відчуттям. Науковці мають пояснення цьому феномену, і воно ґрунтується на особливостях роботи людського мозку.

Дослідники вважають, що цей ефект пов’язаний зі змінами в когнітивних процесах. У молодому віці мозок активно накопичує інформацію, кожен новий досвід формує довготривалі спогади, що створює відчуття довшого часу.

Однак у дорослому віці буденність і повторюваність життєвих подій зменшують кількість нових нейронних зв’язків, і мозок сприймає час як такий, що плине швидше.

Також відіграє роль зміна рівня дофаміну – нейромедіатора, що відповідає за мотивацію, задоволення та обробку інформації.

В молодості його рівень вищий, що робить події яскравішими, тоді як у дорослому віці дофамінова активність зменшується, і мозок менш інтенсивно фіксує спогади.

Крім того, суб’єктивне сприйняття часу пов’язане з пропорцією життя: один рік для 10-річної дитини – це 10% її існування, тоді як для 50-річної людини це лише 2%, що й створює ілюзію швидкоплинності.

Фахівці рекомендують активно розширювати спектр нових вражень: подорожувати, освоювати нові навички, урізноманітнювати буденність. Такі дії стимулюють мозок формувати більше унікальних спогадів і допомагають «уповільнити» суб’єктивний хід часу.

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