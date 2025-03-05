Що робити, коли болять м’язи після тренування: дієві поради

М’язовий біль після фізичних навантажень знайомий кожному, хто хоча б раз інтенсивно займався спортом. Лікарі та тренери рекомендують кілька ефективних методів для зменшення дискомфорту.

Про це повідомляє «ПЛ».

По-перше, варто забезпечити організму достатню кількість білка та води для швидшого відновлення м’язів. По-друге, легкі розтяжки допоможуть зменшити напругу та покращити циркуляцію крові. По-третє, контрастний душ або масаж сприяють прискоренню регенерації тканин.

Важливо також не перевантажувати організм повторними надмірними навантаженнями, а поступово збільшувати інтенсивність тренувань.

Додатково можна використовувати магнієві добавки або електроліти, які допомагають зменшити судоми та знизити напругу м’язів. Ще один важливий фактор — якість сну: під час глибокого сну м’язи відновлюються найшвидше.

Дослідження також показують, що правильне харчування, зокрема продукти, багаті антиоксидантами (ягоди, горіхи, зелений чай), допомагають зменшити запальні процеси та полегшити біль. Отже, комплексний підхід дозволяє швидше позбутися дискомфорту після тренувань.

Крім того, важливо звертати увагу на тип фізичного навантаження. Наприклад, після силових тренувань рекомендується більше білкової їжі для відновлення м’язів, а після кардіо – вуглеводів для поповнення енергетичних запасів.

Використання компресійного одягу також може сприяти зниженню болю, оскільки він допомагає підтримувати м’язи у тонусі. Поступове збільшення навантаження та правильний відпочинок є запорукою ефективного відновлення без шкоди для організму.

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