Що робити, коли завжди відчуваєш паніку: як допомогти собі

Панічні стани можуть суттєво впливати на якість життя, тому важливо навчитися контролювати власний емоційний стан, і знання методів самодопомоги може значно полегшити симптоми та повернути відчуття контролю над ситуацією.

Про це повідомляє «ПЛ».

Практикуйте глибоке дихання

Техніка «4-7-8» (вдих на 4 секунди, затримка на 7, видих на 8) допомагає швидко знизити рівень стресу. Глибоке дихання активує парасимпатичну нервову систему, яка відповідає за стан спокою. Також можна спробувати діафрагмальне дихання, яке дозволяє розслабити м’язи та стабілізувати серцевий ритм.

Використовуйте заземлення

Метод «5-4-3-2-1» (назвіть 5 предметів, які бачите, 4 звуки, які чуєте, 3 речі, яких можете торкнутися тощо) допомагає зосередитися на теперішньому моменті. Ця методика корисна, коли ви відчуваєте, що паніка бере верх, адже вона переключає увагу на зовнішні фактори та допомагає повернути відчуття контролю.

Регулярно займайтеся фізичною активністю

Навіть коротка прогулянка або легкі вправи можуть знизити рівень тривожності. Фізична активність сприяє викиду ендорфінів – природних гормонів щастя, які допомагають зменшити стрес. Крім того, йога та медитація можуть стати ефективними інструментами для покращення психоемоційного стану.

Уникайте стимуляторів

Кофеїн, нікотин і алкоголь можуть посилювати панічні відчуття. Важливо слідкувати за своїм раціоном та обирати продукти, що сприяють стабілізації нервової системи, такі як горіхи, зелень, жирна риба та темний шоколад.

Якщо відчуття тривоги не минає, варто звернутися до фахівця, який допоможе знайти ефективні методи подолання проблеми. Психотерапія, зокрема когнітивно-поведінкова терапія, може значно покращити стан та допомогти виробити навички боротьби зі стресом.

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