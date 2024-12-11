Що ще можна посадити на городі взимку

Первая Лента з посиланням на Новини.Live розповідає, які рослини можна посіяти у відкритому ґрунті на городі, який почав підмерзати.

Як правильно сіяти насіння взимку

Досвідчені дачники радять висівати насіння в замерзлий ґрунті взимку, так як це спростить роботу на городі. Однак, вони зауважують, що в цьому випадку важливо садити більше насіння, так як не всі вони можуть вижити взимку, тому цей процес триватиме довше.

Обрайте місце для посіву таким чином, щоб там не застоювалась волога, адже це може зашкодити рослинам. До того ж важливо щоб грядки знаходились в місці, де буде достатньо сонячного світла, адже паростки потребують багато світла.

Перш, ніж сіяти насіння, перекопайте грядку та підживіть ґрунт, додавши компост, органічні добрива або перегній на кожен квадратний метр. Рекомендується садити насіння в замерзлому ґрунті в лютому, а якщо ви живете в регіонах, де холодніше, то оптимально висаджувати насіння в березні.

Які рослини можна посіяти на городі взимку

Взимку у відкритому замерзлому ґрунті можна садити культури, які мають дрібне насіння. Річ у тому, що під час танення снігу насіння цих культур повільно заглиблюються в ґрунт і так само повільно, але швидко сходять. Йдеться про такі квіти, як:

Бегонії;

Левовий зів;

Лобелії;

Петунії;

Тютюн запашний.

Для такого способу спосіб посіву підходить навіть гранульоване насіння, але в цьому випадку стежте за рівнем вологості ґрунту.

Раніше ПЛ писала про те, як правильно доглядати за орхідеєю взимку.