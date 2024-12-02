Як вибрати найсолодші мандарини

Первая Лента з посиланням на thekitchn.com розповідає про маленькі ознаки, які відрізняють найкращі, найсоковитіші та найсолодші плоди.

Час покупки відіграє важливу роль

Коли справа доходить до купівлі мандаринів, головне – час. Пік їхнього сезону починається у грудні та триває по лютий. Лише в цей період можна придбати найсолодші мандаринки.

Найменші — найкращі

Обираючи сітку з плодами, зверніть увагу на їхній розмір. Саме маленькі клементини мають найбільш яскравий смак. Фрукти великих розмірів, як правило, мають не таку смачну м’якоть.

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Переверніть сітку

Купуючи відважені мандарини, уважно огляньте їх, особливо зверніть увагу на ті плоди, які знаходяться на дні пакування. Це вбереже вас від розчарування.

Зверніть увагу на колір

Зазвичай, найсмачніші мандарини мають глянцеву, рівномірну, яскраво-оранжеву шкірку. Уникайте фруктів з тьмяними та зеленими плямами біля плодоніжки. Шкірка має бути м’якою.

Мандарин повинен бути твердий

Остерігайтесь м’яких мандарин. Якісні та соковиті плоди будуть твердими та щільними.

Відчуйте важкість

Обираючи мандарини, зверніть увагу на фруктів. Найкращі цитруси здаються важкими для свого розміру. Легкі матимуть не такий насичений смак.

Довіряйте своєму носу

Проходячи повз ящик стиглих мандаринів, ви не зможете пропустити солодкий цитрусовий аромат. Довіряйте своєму носу — він вас не підведе.

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