Топ-4 дивовижних і дешевих напрямків, які варто обрати замість популярних курортів
Багато туристів знаходяться у пошуках доступної альтернативи популярним напрямкам, при цьому не знижуючи бажаний рівень надання послуг.
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Експерти розказали про п’ять місць, які пропонують чудовий відпочинок за порівняно невисоку ціну. Про це пише Первая Лента з посиланням на «Обозреватель».
Ансі замість Венеції
Важко знайти у світі місто, яке б могло замінити Венецію.Втім, експерти у галузі туризму радять звернути увагу на містечко Ансі у Франції, яке часто називають «Альпійською Венецією». Все завдяки його химерним водним шляхам на фоні приголомшливих снігових вершин.
Східна частина озера оточена гірським масивом Де Борна з вершинами Турнетт, Дан де Ланфон і Вайра висотою майже в 2,5 км. А на західному узбережжі є безліч яхт-клубів і муніципальних пляжів. Створити унікальну атмосферу допомагають вузькі вулички, вимощені бруківкою, заставлені квітами підвіконня та наскрізні канали, що проходять через місто.
Валенсія замість Барселони
Це третє за величиною місто в Іспанії, яке задовольнить усі ваші очікування, які ми маєте щодо Іспанії, та ще й за невисоку ціну.
Валенсія розташована на узбережжі Середземного моря, на великій рівнині річок Хукар і Турія. Тим, хто хоче насолодитися природою, радять відвідати парк Фонт Роха, що включає частину гірських масивів Ель-Альто-де-Сан-Антоніо, Ель-Карраскар-де-ла-Фонт-Роха і Ла-Тейксерета. Гора Сьєрра-дель-Менехадор (1356 м) є найвищою точкою парку.
Кондао замість Мальдів
В’єтнамські острови Кон-Дао, які колись фактично були в’язницею, тепер є неповторним місцем відпочинку з надводними віллами та кораловими рифами, схожими до Мальдівських.
Обираючи острови Кон-Дао замість Мальдів ви можете значно зекономити на вашій відпустці, але отримати хороший сервіс. Крім того, острів має кілька особливостей, наприклад унікальну історію і рідкісних морських черепах, які гніздяться на пляжах.
Азорські острови замість Карибів
Карибський басейн є бажаним місцем для багатьох, але довгостроковий переліт з Європи робить цей варіант відпочинку дуже дорогим. Експерти з подорожей радять відвідати Азорські острови в Португалії, які можуть стати прекрасною альтернативою.
Азорські острови – архіпелаг із 9 гористих вулканічних островів та кількох рифів у північній частині Атлантичного океану. Кожен з островів має власний унікальний колорит та пропонує готелі і розваги на будь-який смак і гаманець.
Раніше ПЛ писала про те, де можна покататись на лижах у Греції.