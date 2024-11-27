Що не можна їсти на сніданок і чому

Первая Лента з посиланням на РБК-Україна розповідає, які страви краще виключити з ранішнього меню і чому саме.

Що не рекомендується їсти і пити на сніданок

Солодкі каші та готові сніданки

Популярна вівсянка, особливо у форматі швидкого приготування або з додаванням цукру, зазвичай містить велику кількість простих вуглеводів. Така їжа різко підвищує рівень цукру в крові, що спричиняє швидке відчуття голоду. Подібна ситуація трапляється після вживання на сніданок солодких готових пластівців або мюслі, в складі яких зазвичай містяться штучні підсолоджувачі, барвники та жири.

Віддавайте перевагу цільнозерновій вівсянці, яку можете доповнити горіхами, ягодами чи фруктами замість цукру.

Хлібобулочні вироби та тости з джемом

Білий хліб, здобні булочки чи круасани — не найкращий вибір для ранку. Це продукти з високим глікемічним індексом, що також спричиняє стрибки рівня цукру в крові. Джеми та інші солодкі намазки збільшують загальну кількість вживаного цукру.

Замініть білий хліб на цільнозерновий, а джем замініть натуральним арахісовим маслом або авокадо.

Йогурти з наповнювачами

Більшість йогуртів, які ми зустрічаємо на полицях магазину, містять цукор та штучні ароматизатори. Їх можуть подавати під виглядом корисного перекусу, але насправді вони не можуть забезпечити тривалого відчуття ситості.

Обирайте натуральний грецький йогурт без добавок і додавайте до нього свіжі фрукти чи мед.

Сосиски, ковбаси та бекон

Попри їхню популярність у західних країнах, ці продукти мають високий вміст насичених жирів, солі та консервантів. Такий сніданок в більшості випадків спричинить важкість у шлунку та може підвищити ризик серцево-судинних захворювань.

Замініть оброблене м’ясо до сніданку яйцями, авокадо або іншим джерелом білка.

Солодкі напої та пакетовані соки

Сік із пакета, навіть якщо він позначений як «натуральний», містить велику кількість цукру. А кава з сиропами чи вершками окрім додаткової порції калорій не приносить здоров’ю жодної користі.

Починайте ранок зі склянки води або несолодкого трав’яного чаю, а соки замініть свіжими фруктами.

Раніше ПЛ писала про те, як правильно зберігати банани, щоб вони не чорніли.