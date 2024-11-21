Як правильно зберігати банани, щоб вони не чорніли

Всі знають, що улюблений фрукт банан не може довго лежати — починає псуватися і чорніти. Зберігати банан в холодильнику — також не допоможе, адже під впливом низьких температур втрачається яскравий смак та корисні властивості цих тропічних фруктів

Як зберігати банан в домашніх умовах, щоб він не почорнів, розповідає Первая Лента з посиланням на ТСН.

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На жаль, за кімнатної температури фрукт починає чорніти, а м’якота, якщо банан перед тим, як ви його придбали, довго лежав в магазині, гарантовано перетвориться на «кашу».

Але є вихід — існує одна маленька хитрість, завдяки якій банан проживе довше.

Щоб зберегти банан якнайдовше, просто відріжте від плоду хвостик. Але зробіть це так, щоб шкірка зберегла цілісність, м’якуш не повинен виявитися відкритим. Якщо під час відрізання шкірка зазнає пошкодження, замість того, щоб фрукт зберігався його доведеться якнайшвидше з’їсти.

А от якщо відрізати акуратно хвостик, то термін зберігання плоду суттєво подовжиться. Банан надовго буде захищений від почорніння та псування.

Раніше ПЛ писала про те, як зберігати яблука, щоб довго пролежали і залишались свіжими.