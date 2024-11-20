Де можна покататись на лижах у Греції

Однак досвідчені мандрівники кажуть, що і взимку тут вдосталь розваг, в тому числі любителям зимових видів спорту. Про це пише Первая Лента з посиланням на видання Express.

Охочі покататись на лижах, можуть звернути увагу на містечко Метсово, яке розташоване на мальовничих схилах гірського пасма Пінд, де можна кататись тут можна з грудня до самого березня.

Містечко заповнене дерев’яними будиночками з характерними червоними дахами і живописним туманом, в який поринає містечко зимовими ранками. Місцеві гірські струмки мають кришталево чисту воду. А замість яблучного штруделя тут можна скуштувати пироги з фетою.

Незважаючи на те, що Мецово «повстає зі сну» взимку, його розташування вздовж узбережжя Іонічного моря і багата культурна спадщина роблять містечко чудовим для відпочинку впродовж цілого року. Всього в двадцяти хвилинах їзди розташоване озеро річки Аоос – невимовно мальовниче місце для піших походів. В тутешніх лісах зустрічаються дикі тварини. А щоби насолодитись чудовим видом на гори Пінд, прямуйте в сади Аверофф.

Місцева кухня багата всіма принадами грецької кулінарної традиції – свіжі овочі, м’ясо, пряні трави. А на додачу до них завжди подають місцевий делікатес – копчений сир Мецовоне. Не пожалкуєте, якщо скуштуєте каберне совіньйон, зроблений з вирощеного поблизу винограду.

Найближчий до Мецово аеропорт знаходиться всього в годині їзди – у місті Йоаніна. Однак, якщо ви маєте вдосталь часу, вирушайте до Мецово з Салонік. Тоді на вас чекає п’ятигодинна подорож через живописну материкову Грецію.

Раніше ПЛ писала про те, навіщо потрібно зв’язувати крону туї на зиму.