Шість нових українських фільмів, які варто подивитись в листопаді

Первая Лента розповідає про найцікавіші з них: це чуттєва драма дорослішання «Назавжди-назавжди», художній фільм про окупацію Бучі, документальна стрічка про українських залізничників та інші.

«БожеВільні»

«БожеВільні» — фільм, який розповідає про складні речі: радянську каральну психіатрію. Події стрічки відбуваються в 1970-ті роки в Києві. Головний герой Андрій Довженко, працюючи на радіо, навмисно пускає в ефір заборонену західну рокмузику, за що його оголошують ворогом народу та відправляють на примусове жорстоке лікування в психіатричну лікарню спеціального типу.

«Потяг до життя»

Зворушлива документальна стрічка заснована на реальних історіях залізничників, які з перших днів повномасштабного російського вторгнення рятували життя мільйонів українців. Під обстрілами вони робили штучне сходження вагонів, щоб не дозволити ворогові оточити серце України, здійснили операції з відвернення техногенної катастрофи, продовжували керувати рухом поїздів у той час, коли шибки на станціях прошивались ворожими кулями.

«Буча»

Художній фільм «Буча» заснований на реальних подіях, що відбулися в Бучі, Ворзелі та Гостомелі під час російської окупації в перші місяці війни 2022 року. За основу взята історія громадянина Казахстану Костянтина Гудаускаса, який до 2022 року переїхав в Україну як біженець та знайшов притулок у Бучі. Під час повномасштабної війни, Костянтин починає допомагати Україні. З казахстанським паспортом чоловік вільно перетинає блокпости російських окупантів, і користуючись цим, він намагається вивезти якомога більше людей на вільну Україну.

«Сімейний альбом»

Стрічка «Сімейний альбом» режисерки Марни Ткачук проводить історичні паралелі між геноцидом українців під час Голодомору 1932-1933 років та під час повномасштабного вторгнення в Україну.

Головна героїня фільму — британська фотохудожниця Самара Пірс. 10 років тому їй стало відомо, що її прадід, австрійський інженера Александр Вінербергер став випадковим свідком Голодомору в Харкові в 1933 році й зробив фотографії про штучний голод в Україні. Самара переосмислює власну творчу кар’єру і зосереджується на Україні, її боротьбі за незалежність. Через 90 років після подій Голодомору британська фотографиня у супроводі української знімальної групи вирушила на Харківщину, — туди, де колись жив її прадід, аби зафільмувати сьогоднішню війну.

«Редакція»

Стрічка розповідає про події на Херсонщині та журналіста Юру (Дмитро Багненко), ідеаліста і романтика, що починає працювати у місцевій газеті і має на меті висвітлювати важливі соціальні теми. Але виявляється, якщо працюючи регіональним журналістом, можна з легкістю опинитися у вирі фейкових новин і корупційних схем.

«Назавжди-назавжди»

Події стрічки відбуваються наприкінці 1990-х років та розповідають про дорослішання в турбулентні часи. Головна героїня Тоня (Аліна Чебан) переходить до нової школи та моментально занурюється в компанію відчайдушної молоді. Невдовзі вона закохується та опиняється в центрі пристрасного любовного трикутника, де кожне почуття палає на повну. Одночасно з цим дівчину переслідує її складне минуле. Чи зможе Тоня знайти себе і не загубитися в хаосі суперечливих стосунків?

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