Чим зараз займається зірка серіалу «Віталька» Гарік Бірча

Про це пише Первая Лента з посиланням на Телеграф.

У період російсько-української війни Бірча часто ділився з підписниками деталями своєї служби, а також читав патріотичну поезію. Тренер «Ліги сміху» неодноразово наголошував, що гумор допомагає йому воювати, так як завдяки гумору можна розрядити обстановку та стабілізувати емоційний стан.

«Для гумористів жарти – це зброя. Як жартують на фронті? По-чоловічому. Є теж жорсткі жарти, є такі, які підтримують. Емоційний стан військовослужбовця – це плаваюча річ, а треба триматися себе в потрібному тонусі», — розповідає військовий.

Також Гарік похвалився, що отримав підвищення. Деталі нової посади він озвучив в ефірі студії, коли приїхав додому на 10 днів відпустки після року безперервної служби.

«На самому початку у нас сформувалася окрема спеціальна рота, і ми виконували завдання по захисту Києва та Київської області. Потім на базі цієї спеціальної роти, бо вона з добровольців вся складалася, був створений окремий спеціальний батальйон, і там я вже зайняв посаду командира взводу забезпечення. Відтоді так і займаюся. Звання було – старший сержант, а за рік служби тепер я вже головний сержант», — зізнався він.

Бірча неодноразово наголошував, що українцям необхідно гуртуватися, допомагати військовим та вірити в перемогу захисників України.

«Зараз не можна ні про що забувати. Треба і допомагати армії, і донатити, і допомагати будь-чим. Словом, ділом, грошима – неважливо. В нас одна мета», — акцентував увагу актор.

Бірча не приховує, що після закінчення війни мріє повернутися у професію актора та коміка. Щоразу, коли випадає нагода взяти нетривалу відпустку, він не лише бачився з рідними, а й з’являвся на знімальному майданчику.

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