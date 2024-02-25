Цій унікальній страві з Полісся вже понад 200 років: як приготувати бульбовники

Зараз цю традиційну страву з картоплі почали відроджувати. Класичні бульбовники готуються без начинки, але зараз кухарі оновлюють страву, додаючи всередину сир чи гриби.

Рецептом справжніх поліських бульбовників ділиться Первая Лента з посиланням на YouTube-канал «Всесвіт рецептів».

Щоб приготувати традиційну поліську страву, вам знадобиться:

картопля — 6 шт;

сметана — 1 ст. ложка;

сир моцарела — 150 г;

паприка мелена — 0,5 ч. ложки;

панірувальні сухарі — 100 г; сіль — до свого смаку;

перець чорний мелений — до свого смаку;

олія — 300 мл.

Як приготувати бульбовники

Візьміть три картоплини, помийте, почистьте, наріжте та зваріть у підсоленій воді до готовності. Потім потовчіть її у пюре.

Три інші сирі картоплини натріть на дрібну тертку, відтисніть зайву рідину. Змішайте терту картоплю з пюре. Додайте сметану, сіль, перець, паприку й добре вимішайте масу.

Сир наріжте невеликими кубиками. З картопляної маси сформуйте круглі коржики, а на середину кожного покладіть по шматочку сиру. Далі з’єднайте краї і сформуйте кульки.

Кульки обваляйте в панірувальних сухарях. Розігрійте олію, викладайте кульки та смажте з обох боків до золотистого кольору.

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