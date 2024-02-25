Цій унікальній страві з Полісся вже понад 200 років: як приготувати бульбовники
Бульбовники – одна із страв українського Полісся, яка набула великої популярності у 19 столітті. Однак з часом рецепт перестали використовувати.
Зараз цю традиційну страву з картоплі почали відроджувати. Класичні бульбовники готуються без начинки, але зараз кухарі оновлюють страву, додаючи всередину сир чи гриби.
Рецептом справжніх поліських бульбовників ділиться Первая Лента з посиланням на YouTube-канал «Всесвіт рецептів».
Щоб приготувати традиційну поліську страву, вам знадобиться:
- картопля — 6 шт;
- сметана — 1 ст. ложка;
- сир моцарела — 150 г;
- паприка мелена — 0,5 ч. ложки;
- панірувальні сухарі — 100 г; сіль — до свого смаку;
- перець чорний мелений — до свого смаку;
- олія — 300 мл.
Як приготувати бульбовники
Візьміть три картоплини, помийте, почистьте, наріжте та зваріть у підсоленій воді до готовності. Потім потовчіть її у пюре.
Три інші сирі картоплини натріть на дрібну тертку, відтисніть зайву рідину. Змішайте терту картоплю з пюре. Додайте сметану, сіль, перець, паприку й добре вимішайте масу.
Сир наріжте невеликими кубиками. З картопляної маси сформуйте круглі коржики, а на середину кожного покладіть по шматочку сиру. Далі з’єднайте краї і сформуйте кульки.
Кульки обваляйте в панірувальних сухарях. Розігрійте олію, викладайте кульки та смажте з обох боків до золотистого кольору.
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