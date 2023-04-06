Мармурові ванни для інтер’єру 

Якщо порівнювати моделі з натурального та штучного матеріалу, можна зробити висновки, що за деякими критеріями сантехніка зі штучного каменю є навіть кращою.

Перш ніж купити умивальник з мармуру, варто детально ознайомитися з його особливостями.

Особливості кам’яної раковини

Мармурові раковини зазвичай виробляють з цільного каменю або збирають з декількох шматків, які підлягають ретельній обробці. Звісно, поверхня матеріалу добре полірується для забезпечення її герметичності. Це доволі непростий процес, що зрештою впливає на кінцеву ціну виробу.

Ще одним важливим чинником, що впливає на вартість, є вага готового сантехнічного обладнання. Умивальники з натурального каменю чимало важать, що й відрізняє їх від моделей з інших матеріалів. Мармурова раковина може мати вагу до 300 кілограмів. Щоб встановити таку сантехніку, знадобляться спеціальні інструменти.

Різниця між натуральним і штучним каменем

Умивальник зі штучного мармуру є більш доступним за ціною, порівняно з продукцією з натурального матеріалу. До того ж за деякими експлуатаційними параметрами він може навіть його перевершувати. Не кожен камінь здатен вціліти внаслідок падіння важкого чи гострого предмета на поверхню. Вироби зі штучного каменю однозначно впораються з такими негативними зовнішніми чинниками.

Під час виготовлення раковин для ванної кімнати використовується суміш мармурової крихти та епоксидної смоли. Завдяки цьому сантехніка отримує неймовірну міцність, пластичність і зносостійкість.

За зовнішнім виглядом моделі зі штучного та натурального каменю майже не відрізняються. Проте штучні вироби крім епоксидної смоли складаються і з інших домішок, які допомагають зацементувати суміш. Отже, за екологічністю раковини зі штучного каменю дещо поступаються природним.

Основними перевагами сантехніки зі штучного литого мармуру є:

різноманітність кольорів і відтінків завдяки пігментації;

збереження свого забарвлення протягом тривалого часу, водночас умивальники з натурального каменю згодом вицвітають;

така сантехніка може мати будь-яку форму, зокрема овальну, прямокутну, квадратну тощо;

у разі появи вибоїн їх можна приховати завдяки спеціальному акриловому клею, подряпини прибираються дрібнозернистим наждачним папером;

гігієнічність умивальників завдяки антибактеріальним властивостям матеріалу.

Отже, є можливість придбати дійсно якісну та практичну раковину з литого мармуру.