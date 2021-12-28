Нападение на королеву: злоумышленник, проникший в район Виндзорского замка, хотел убить Елизавету II

Лондонская полиция расследует видео, на котором 19-летний парень, вошедший в Виндзорский замок с арбалетом в субботу, объявил об намерении убить королеву Елизаветы II.

Видео, опубликованное британской ежедневной газетой The Sun, показывает человека в маске с капюшоном на голове, держащего в руках арбалет и говорящего на камеру, что он хочет «убить королеву» в рамках «миссии возмездия», пишет Первая Лента.

В субботу полиция арестовала 19-летнего мужчину, вооруженного арбалетом, который в тот день пробил забор, окружавший территорию замка, но не смог попасть ни в одно из зданий. Событие произошло, когда в замке жила королева Елизавета II вместе с другими, в том числе там были Принц Чарльз и его жена.

Злоумышленник в настоящее время находится под наблюдением врачей.

Ранее мы сообщали, что звезда фильмов «Один дома» арестован за насилие и нападение.