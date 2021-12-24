Бритни Спирс работает над новой песней – хочет вернуться на вершину

Поп-звезда Бритни Спирс — всего через месяц после того, как суд постановил закончить 13-летний испытательный срок — объявила в социальных сетях, что работает над новой песней.

Американская певица сообщила в Instagram, что работает над новой песней — также она опубликовала видео, на котором поет в своей ванной, пишет Первая Лента.

«Я только что прочитал, что они написали обо мне, и обнаружила следующее: «Бритни Спирс, многократная обладательница платиновых наград, обладательница премии «Грэмми» и поп-икона, является одной из самых успешных и уважаемых артисток в истории поп-музыки, с почти 100 миллионами проданных пластинок по всему миру. в одних только США она продала более 70 миллионов альбомов, синглов и песен. «Я работаю над новой песней, я скоро дам вам знать, что я имею в виду», — добавила она.

39-летняя певица уже несколько месяцев подает апелляцию в суд, чтобы положить конец испытательному надзору, который определяет ее личную жизнь и имущество на сумму 60 миллионов долларов.

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