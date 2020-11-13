Верхняя одежда для зимы: как правильно подобрать модный гардероб (ФОТО)

Осень близится к концу, и самое время задуматься, какую верхнюю одежду выбрать на зиму. Если у наших бабушек и мам было только два варианта – меховая шуба или дубленка, то современным модницам есть, где разгуляться.

Об этом сообщает theLime.

Отметим, что осенью и зимой 2020-2021 дизайнеры отдают предпочтение оттенкам бордо, оранжевому, голубому, черному цвету и бежево-серой палитре. Также обратите внимание на куртки с ярким принтом, например, в клетку, или же из фактурной ткани, например, из вельвета.

Самый популярный вид зимней одежды – это, конечно же, пуховик. Такая куртка согреет в прохладный день и защитит от дождя или снега благодаря капюшону.

Для прогулок в парке выбирайте максимально длинный пуховик. С ним вы можете создать огромное количество образов – от спортивных и до повседневных. Если вы хотите разнообразить свой лук, подчеркните талию с помощью ремня поверх верхней одежды.

Активным модницам подойдет короткий пуховик. Такой вариант будет лучше всего смотреться с джинсами и грубыми ботинками.

Если вы хотите выглядеть максимально элегантно – выберите стеганую куртку. Такой вариант верхней одежды можно дополнить брюками-кюлотами и свитером.

Стеганые куртки и пальто, особенно из мягкой кожи, стали самими желанным модными вещами этой осени и зимы. В таком пальто вы будете выглядеть стильно и с обувью на высоком каблуке, и с массивными ботинками.

Еще одним необычным решением на зиму будет куртка из эко-меха – ведь в моде эко-тренды и отказ от натурального меха. Такой вариант верхней одежды больше подойдет тем модницам, которые передвигаются на личном авто.

Также советуем обратить внимание на пуховик со светоотражающим эффектом, или как его еще принято называть “рефлективная куртка”. Для изготовления этой верхней одежды используют специальную плащевку с напылением на финальной стадии производства светоотражающих элементов. Такая куртка станет не только модной деталью гардероба, но и обеспечит безопасность в темное время суток.

Еще один вариант для зимы – парка. Отметим, что раньше парки шили из шкур мехом наружу и надевали в сильные морозы. Сегодня же такие куртки изготавливают из плотной плащевки с утеплителем и украшают мехом.

Если на улице не очень холодно, вы можете выбрать кожаную куртку с утеплителем. Такой вариант верхней одежды отлично сочетается с широкими брюками-кюлотами.

Также вы можете разнообразить свой лук, надев джинсовую куртку на овчине или меху. Такой вариант будет отлично смотреться как с платьем, так и с брюками.

Не забывайте, главное – верхняя одежда должна быть не только модной, но еще и теплой и практичной.

Ранее стилисты показали модные пуховики для 2020 года.

По материалам: Голос