В Одесской области при получении взятки задержали чиновницу облуправления Гоструда (ФОТО)

Подозреваемая требовала 2500 долларов США за разрешительные документы на размещение автозаправочной станции сжиженного газа.

Об этом сообщает «Украина криминальная».

В пятницу, 21 августа, оперативники управления стратегических расследований в Одесской области совместно со следователями Приморского отдела полиции области, по процессуального руководства Одесской местной прокуратуры № 3 задержали начальницу одного из отделов Главного управления Гоструда в Одесской области сразу после получения части неправомерной выгоды.

Посадовиця наладила схему вымогательства и получения неправомерной выгоды из предпринимателей региона за регистрацию и выдачу разрешительных документов по размещению объектов повышенной опасности, а именно автозаправочных станций сжиженного газа.

Фигурантка была задержана полицейскими после получения 5000 гривен в качестве первой части оговоренной с предпринимателем неправомерной выгоды.

Решается вопрос о задержании начальницы отдела в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и сообщение о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что сотрудники СБУ разоблачили коррупционную схему, которая действовала при закупке средств индивидуальной защиты для украинской армии.

По материалам: Голос