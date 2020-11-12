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Киев стал одним из самых грязных городов в мире
Названы города, воздух в которых является самым загрязненным на планете. Так, в первой тройке города в Пакистане, Индии и Монголии.
За рейтингом загрязненности воздуха можно следить онлайн.
Город Лахор в Пакистане, Дели в Индии и Улан-Батор в Монголии на данный момент являются городами с самым грязным воздухом в мире.
За ними расположились Киев и Мумбаи (Индия).
Далее первая десятка городов с грязным воздухом выглядит так:
Бишкек (Кыргызстан)
Пекин (Китай)
Ухань (Китай)
Белград (Сербия)
Катманду (Непал)
Напомним, столица Украины оказалась городом с самым высоким уровнем загрязнения — 159 единиц.
Так, согласно рейтингу компании IQ Air Киев возглавил рейтинг городов с наибольшим загрязнением атмосферы в мире.
По материалам: Голос