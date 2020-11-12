Киев стал одним из самых грязных городов в мире

Названы города, воздух в которых является самым загрязненным на планете. Так, в первой тройке города в Пакистане, Индии и Монголии.

За рейтингом загрязненности воздуха можно следить онлайн.

Город Лахор в Пакистане, Дели в Индии и Улан-Батор в Монголии на данный момент являются городами с самым грязным воздухом в мире.

За ними расположились Киев и Мумбаи (Индия).

Далее первая десятка городов с грязным воздухом выглядит так:

Бишкек (Кыргызстан)

Пекин (Китай)

Ухань (Китай)

Белград (Сербия)

Катманду (Непал)

Напомним, столица Украины оказалась городом с самым высоким уровнем загрязнения — 159 единиц.

Так, согласно рейтингу компании IQ Air Киев возглавил рейтинг городов с наибольшим загрязнением атмосферы в мире.

По материалам: Голос