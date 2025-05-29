В Україні діє нова схема шахрайства: ЗМІ попередили, як захистити себе та рідних

У цифровому просторі України активізувалася нова схема кіберзлочинності. Зловмисники розсилають електронні листи нібито від Державної податкової служби (ДПС), прикріплюючи до них PDF-файли, які містять шкідливе програмне забезпечення.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на телеграмну службу новин України.

Голова ДПС Тарас Кравченко закликав громадян бути максимально обачними. За словами очільника відомства, відкриття зараженого документа автоматично надає хакерам віддалений доступ до пристрою жертви.

У результаті користувач може не лише втратити конфіденційну інформацію, а й стати мимовільним об’єктом подальших атак на фінансові або державні інституції.

Кравченко також наголосив на важливій деталі, яка допоможе розпізнати фальсифіковані повідомлення: справжні листи від ДПС надходять виключно з офіційних адрес, що містять домен «@tax.gov.ua». Усі інші варіанти, навіть схожі за оформленням чи змістом, мають бути розцінені як потенційно небезпечні.

На тлі активної цифровізації державних сервісів, зловмисники дедалі частіше імітують офіційну комунікацію від імені органів влади. Під виглядом повідомлень про податкову заборгованість, перевірки або оновлення облікових даних, користувачам надсилаються документи, відкриття яких запускає шкідливі алгоритми в системі.

Раніше ж повідомлялося про те, що в Україні можуть оштрафувати за фото у кафе.