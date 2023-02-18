Twitter разрешил рекламу каннабиса

Twitter стал первой платформой социальных медиа, позволившей компаниям по производству и продаже каннабиса рекламировать свои бренды и продукты в Соединенных Штатах. Об этом сообщает Reuters.

Фото: itc.ua

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Ранее компания разрешала рекламировать только продукты из каннабидиола, в то время как другие социальные сети, включая Facebook, Instagram и TikTok, соблюдают политику запрета рекламы каннабиса, поскольку марихуана остается незаконной на федеральном уровне.

Марихуана остается незаконной на федеральном уровне, однако все больше штатов США пытаются разрешить продажу рекреационного каннабиса (21 штат уже это сделал).

Требования к компаниям

Компании, которые планируют рекламировать каннабис в Twitter, должны:

предоставить лицензию на продажу и пройти одобрение.

целевая аудитория рекламы — только люди в возрасте от 21 года.

«Это достаточно большая победа для легальных маркетологов каннабиса», — заявила компания Cresco Labs, занимающаяся продажей каннабиса и медицинской марихуаны.

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Большинство компаний, занимающихся производством каннабиса, быстро приняли изменения, предложенные Twitter. Trulieve Cannabis Corp еще в среду запустила рекламную кампанию для нескольких штатов.

После резкого роста продаж на ранних стадиях пандемии промышленность каннабиса в США показала признаки замедления, столкнувшись с регуляторными и экономическими проблемами, включая падение цен и незаконный рынок, который переманивает потребителей.

Компания Curaleaf, например, недавно сократила свой персонал на 10% и прекратила большинство сделок в трех штатах США.

Автор:

Редактор ленты новостей

Роман Мирончук

Пишет на темы:

Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии

Источник: МинФин