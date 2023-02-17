Доля бюджетных автомобилей в продаже растет. Как изменились цены на авто в Украине

В январе 2023 года доля автомобилей, продававшихся в интернете, стоимостью менее $10 тысяч, составила 78,2%. При этом почти половина от общего количества объявлений была относительно легковых автомобилей ценой до $5 тысяч: 49,5%. Для сравнения, в январе 2022 эта доля была на уровне 41,3%. То есть доля бюджетных авто в продаже возросла. Об этом говорится в исследовании Института исследований авторынка.

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Доля бюджетных автомобилей в продаже растет

Авто стоимостью от $10 до $20 тысяч составили 15,6% в январе этого года и 18,9% в январе-2022.

В диапазоне от $20 тысяч до $50 количество объявлений привычно наименьшее: 5,4% от общего количества. В январе прошлого 2022 года она была несколько больше: 6,1%. Доля автомобилей стоимостью свыше $50 тысяч почти не изменилась: 0,8% в январе этого года по сравнению с 0,9% в январе-2023.

Такая ситуация на украинском авторынке — в первую очередь следствие сложной экономической ситуации и низкой покупательной способности. При отсутствии доступных программ финансирования большинство автомобилей покупают за наличные. В целом, ценовая структура объявлений на авторынке показывает реальную способность украинцев: «мас маркет» находится в диапазоне до $10 тысяч, и это именно та сумма, которую украинцы в большинстве тратят на покупку автомобиля.

Средняя цена авто снижается

Средняя цена подержанной легковушки в продаже в январе 2023 года составила $5150. Это самый низкий показатель за последние 12 месяцев: в январе 2022 года он был на уровне $6 тысяч, в апреле он упал до $5500, в течение мая-июля держался на уровне $6 тысяч, а с сентября начал постепенно падать.

В первую очередь речь идет об увеличении количества объявлений продаж автомобилей более низкой ценовой категории, говорят в Институте исследований авторынка.

Однако незначительное удешевление автомобилей на фоне экономического кризиса и изменения курс валют — ожидаемое: поскольку большинство украинцев получают доходы в гривнах, а цены на авто на рынке формируются в долларах США, теперь за те же деньги в гривневом эквиваленте можно купить худшее авто. Поэтому для того чтобы продать авто, некоторым продавцам приходится снижать стоимость.

Однако говорить о тенденции удешевления всех авто нельзя: из 15 самых популярных моделей января незначительно подешевели лишь три модели: Ford Focus (на $50 или -0,8%), Mercedes-Benz E-Class (-$250 или -4,8%) и Audi A6 (-$300 или -5%).

Более того, на 4 модели средняя цена выросла: BMW 3 Series (+$125 или +2,2%), Volkswagen Passat (+$150 или +2,2%), Renault Megane (+$150 или +2,3%) и BMW 5 Series (+$500 или +7,7%). Несущественно больше (на $39 и +$13) стала средняя цена двух ВАЗов: 2106 и 2107 соответственно. На остальные 5 популярных моделей цена не изменилась.

Volkswagen Passat — $6750 (+2,2%, +$150)

Skoda Octavia — $6800

Volkswagen Golf — $4850

ВАЗ 2109/21099 — $1500

Daewoo Lanos — $2500

ВАЗ 2106 — $789 (4,9%, +$39)

Renault Megane — $6550 (+2,3%, +$150)

BMW 5 Series — $6500 (+7,7%, +$500)

ВАЗ 2101 — $599 (+4%, +$24)

BMW 3 Series — $5625 (+2,2%, +$125)

Opel Astra — $4900

Ford Focus — $6150 (-0,8%, -$50)

Mercedes-Benz E-Class — $5250 (-4,8%, -$250)

ВАЗ 2107 — $1064 (+1,2%, +$13)

Audi A6 — $5999 (-5%, -$301).

Если сравнивать средние цены на легковые автомобили в регионах, то за последний месяц (с декабря-2022 по январь-2022) больше всего они снизились в Кировоградской (-17,1%), Луганской (-12,7%) и Херсонской (-8, 2%) областях. Не изменились цены в Винницкой области, а также в Киеве и Киевской области. Выросла средняя цена в Закарпатской (+10,6%), Львовской (+7,6%) и Черниговской (+7,5%) областях.

Источник: МинФин