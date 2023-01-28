Правительство назначило главу Госагентства восстановления и развития инфраструктуры Украины

Кабинет Министров назначил главой Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины Мустафу Найема. Он оставил должность замминистра развития общин, территорий и инфраструктуры. Об этом сообщает Министерство инфраструктуры.

Фото: facebook.com/Mustafanayyem

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Подробности

Кроме того, правительство уволило Евгения Кузькина с должности главы Государственного агентства автомобильных дорог Украины. Теперь он станет заместителем главы Агентства восстановления.

Вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков отметил, что в Агентстве восстановления продолжится работа в рамках стратегического плана послевоенного восстановления.

По его словам, это сложный и комплексный процесс, включающий десятки тысяч объектов для восстановления во всех отраслях.

Ключевые задачи руководителя Агентства

Ключевые задачи, поставленные перед руководителем Агентства:

запуск фактической работы с первыми объектами обновления,

отработка механизма взаимодействия с донорами — правительствами стран, международными финансовыми институтами, неправительственными организациями,

координация запросов от регионов по приоритетным проектам восстановления.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что по словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, создание нового госагентства позволит оптимизировать рабочие процессы, избежать хаотичности в планировании и реализации проектов.

«Уже сейчас мы знаем источники поступления 110 млрд грн на восстановление этого года. Рассчитываем аккумулировать в шесть раз больше средств, чтобы уже в 2023-м восстановить больше инфраструктуры и жилья украинцев», — отметил Шмыгаль.

Автор:

Роман Мирончук

Источник: МинФин